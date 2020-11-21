الاصابة تغيب راموس 3 مباريات عن ريال مدريد

2020/11/21 | 16:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد غياب قائده سيرجيو راموس 3 مباريات بسبب إصابته بتمزق في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وترك راموس الملعب في الدقيقة 43،ومن المتوقع غيابه عن «الملكي» 10 أيام، ما يعني أن الفريق سيُحرم من جهوده في مباراة فياريال في الدوري، ولقاء إنتر الإيطالي الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، وأمام ديبورتيفو الافيس 28 الجاري .

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