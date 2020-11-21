بالصور.. الجهد الهندسي لعمليات بغداد يبدأ بسحب مياه الأمطار

2020/11/21 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني، ومن اجل الاسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع بغداد بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليوم؛ باشر الجهد الهندسي والخدمي في تشكيلات قيادة عمليات بغداد، وبإيعاز من قبل قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بسحب مياه الامطار، وحسب الاسبقية والاولوية.

وسيستمر هذا العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها خلال الساعات والايام القادمة.

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