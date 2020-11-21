الديوانية يعاني قبل لقاء أربيل غداً

2020/11/21 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يفتقد الديوانية، لاعبين مهمين، في مواجهة أربيل، غدا الأحد، بملعب فرانسو حريري، لحساب الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

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