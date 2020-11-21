صور “صادمة” لنفق الشرطة في بغداد.. المياه تصل لمستويات غير معقولة

2020/11/21 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وصول المياه الى مستويات صادمة في نفق الشرطة بالعاصمة بغداد.

وبحسب الصور المتداولة، فقد ارتفعت مستويات المياه إلى مايفوق المترين ولايفصله عن سطح النفق والشارع العام سوى سانتيمترات قليلة.

هاي الصورة لمنطقة سعر المتر بيها ٣٥٠٠$ https://t.co/fqDMjT9OiY

— 🇮🇶الخاتون ‏ (@AL_KHATON) November 21, 2020

مدينة البندقية الإيطالية نسخة بغداد ..لا چذب هذا نفق الشرطة اليوم ، زين بيش الدخولية لهنا ؟ لو بلاش 🤨 pic.twitter.com/pvjfrwWqEn

— ‏﮼تبارك ‏🇮🇶 (@Tabara_K98) November 21, 2020

بحيرة نفق الشرطة ⛈️

سود الله وجوهكم ونعلة الله عليكم دنيا واخره وين وصلتونة 17 سنة ماشبعتو بوك وفساد .



pic.twitter.com/IbgRT810mp

— علاء المحمداوي ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦🇦 (@alaath91) November 21, 2020

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