لاعبو الانيق يستأنفون التدريبات بعد ايام من الاضراب

2020/11/21 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

استأنف لاعبو نادي الطلبة تدريباتهم استعداداً للجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال المدرب المساعد فريد مجيد لـ / المعلومة/ إن “إدارة النادي وبعد اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، اكدت للاعبين انها ستجد الطرق لدعم الفريق ودفع المستحقات المتأخرة”.

واوضح ان “الفريق استأنف تدريباته استعداداً لمواجهة فريق امانة بغداد في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق وحدته التدريبية اليوم ايضاً رغم الامطار”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي امانة بغداد في تمام الساعة الثانية ظهراً.



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