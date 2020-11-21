الكعبي: الوضع الاقتصادي يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها

2020/11/21 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، ان الوضع الاقتصادي يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها ومنها خروج العملة الصعبة.

وقال الكعبي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، ان “الوضع الاقتصادي يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها ومنها خروج العملة الصعبة“.

واكد “اهمية استيعاب الطلبة في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة“.

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