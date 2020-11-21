الملك سلمان بافتتاح قمة العشرين: شعوبنا واقتصاداتنا لاتزال تعاني من صدمة كورونا

2020/11/21 | 16:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمته خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين "الافتراضية"، اليوم السبت، في الرياض، أن شعوبنا واقتصاداتنا لاتزال تعاني من صدمة جائحة كورونا.وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، كان …

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