2020/11/21 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن المتحدث بإسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم السبت، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالاسراع في ارسال موازنة 2021، الى مجلس النواب الشهر الحالي او المقبل.وقال مجيد في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء ما قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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