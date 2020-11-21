نائب منتقدا الحكومة: ربما لا توجد نية لإرسال موازنة 2021

2020/11/21 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبد الله، السبت، عدم إرسال موازنة العام 2021 إلى البرلمان حتى الآن، مبينا ان الحكومة تأخرت أكثر من شهر بإرسالها.

وقال عبدالله، في تدوينة له اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، "نحن في ‫اللجنة المالية طلبنا من الحکومة الإسراع بإرسال موازنة 2021، وقلنا لهم بأنكم حسب قانون الادارة المالیة تأخرتم اکثر من شهر في ارسالها".

وتابع، ان "الحکومة ارسلت لنا قانون تمویل الانتخابات، کان الأجدر إدراج تخصيصات الانتخابات داخل الموازنة".

وختم بالقول " ربما لاتوجد نية لدى الحكومة لإرسال الموازنة".

ر.إ

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