بالصور.. استنفار للسيطرة على مياه الامطار في شوارع بغداد

2020/11/21 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، أن الجهود مستنفرة لتصريف المياه الامطار حسب توجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي....

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