الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الأمطار وترجيحات بسيول في محافظتين

2020/11/21 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة الانواء الجوية إن الامطار المتساقطة في بغداد خلال 3 ساعات بلغت 67.7 ملم .

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الانواء اشارتها الى إن "أمطار اليوم ناجمة عن اندماج منخفضين واحتمالية حدوث سيول في بعض المناطق الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة".

ولفتت "وجهنا تحذيراً من سقوط أمطار غزيرة والمنخفض الجوي سينحسر بدءاً من يوم غد الأحد".

في الاثناء..



حدد المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، موعد انتهاء موجة الأمطار التي تضرب البلاد حاليا.

وقال عطية في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "التصعيد الرطب وتقابل الرياح مختلفة الصفات على طول خط الجبهه الباردة شكل سحباَ ركامية رعدية على طول الخط الفاصل، وبحسب التوقعات تنتهي فرص الامطار في اغلب المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال بداية الليل".

واضاف أن "الأمطار ستستمر لوقت متأخر في بعض مناطق البصرة وواسط وميسان وشمال شرق البلاد".

وتابع عطية أن "الاجواء ستستقر غدا مع برودة نسبية"، لافتا إلى أن "التحذيرات ما زالت مستمرة لمناطق ديالى وشرق واسط ، من غزارة الامطار، ومن السيول القادمة من جهة الهضبة الإيرانية".

وفي وقت سابق اليوم ،أكد أمين بغداد علاء معن ، السبت 21-11-2020، أن القدرة التصميمية المحدودة للعاصمة هي من تسبب بغرق العاصمة اليوم.وقال معن للتلفزيون الرسمي إن "الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء والشدة المطرية عالية ونحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه".ولفت الى ان "الأنواء الجوية أبلغتنا بتساقط الأمطار خلال الأربعة أيام المقبلة" لافتا الى "نسبة الأمطار بلغت 72.8 فيما تبلغ الطاقة التصميمية للعاصمة 24.5".وأكد امين بغداد إن "محطة القدس تعمل بشكل جيد على تصريف المياه".وأظهر صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مناطق شرقي وغربي العاصمة وهي تغرق بعد أولى زخات المطر، مع تحذير هيأة الأنواء الجوية من قدوم سيول إلى الأراضي العراقية.قبلها وجه أمين بغداد دوائر الامانة بالاستنفار لسحب مياه الامطار، بعدما شهدت مناطق العاصمة اليوم من امطار غزيرة.وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لأمين بغداد، ان "معن اشرف ميدانياً على خطة تصريف مياه الامطار، فيما وجه جميع دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب المياه من شوارع العاصمة".ووجه معن، بحسب البيان الى "استنفار كافة الجهود لسحب مياه الامطار خلال ساعات".وشهدت مناطق العاصمة بغداد، امطاراً غزيرة، لتنتشر بعد ذلك صور غرق الشوارع بمياه الامطار، وحدوث شلل في حركة السير، في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية من مناطق العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الأمطار وترجيحات بسيول في محافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الأمطار وترجيحات بسيول في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).