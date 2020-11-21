انخفاض الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان

2020/11/21 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 361 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4688 فحوصات جديدة)

• (1506) اربيل

• (569) السليمانية

• (2399) دهوك

• (30) حلبجة

• (113) كرميان

• (71) رابرين

•

2.



الاصابات: (361 اصابات جديدة)

• (66) اربيل

• (75) السليمانية

• (176) دهوك

• (6) حلبجة

• (30) كرميان

• (8) رابرين

•

3.



الشفاء: (371 حالة شفاء جديدة)

• (104) اربيل

• (17) السليمانية

• (212) دهوك

• (14) حلبجة

• (24) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



وفيات: (20 حالة وفاة)

• (4) اربيل

• (6) السليمانية

• (3) دهوك

• (4) حلبجة

• (1) كرميان

• (2) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 771627 ( 274677 اربيل ، 174520 السليمانية، 315798 دهوك، 6632 حلبجة)

الاصابات 92938 ( 33739 اربيل ، 26956 السليمانية، 29299 دهوك، 2944 حلبجة)

الشفاء 57517 ( 20233 اربيل ، 18935 السليمانية، 15635 دهوك، 2714 حلبجة)

تحت العناية المركزة 32444 ( 12688 اربيل ، 6587 السليمانية، 13067 دهوك، 102 حلبجة)

الوفيات 2977 ( 818 اربيل ، 1434 السليمانية، 597 دهوك، 128 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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