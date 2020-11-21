الموقف الوبائي بكورونا في عموم البلاد

2020/11/21 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد للـ 24 ساعة المنصرمة، لافتة الى انه تم تسجيل 42 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان البلاد سجل 1768 اصابة جديدة بكوفيد19، مشيرة الى ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 2646 حالة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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