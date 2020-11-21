تزايد السخط بسبب 16 اصابة كورونا في تشكيلة أوروغواي

2020/11/21 | 16:33 - المصدر: سفن سكاي

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مونتيفيديو (أ ف ب)

يتزايد القلق في صفوف منتخب الأوروغواي إثر تفشي إصابات فيروس كورونا المستجد في تشكيلته، خصوصاً مع إعلان ثبوت إصابة قائد الفريق دييغو غودين الجمعة عقب عودته إلى ناديه كالياري الإيطالي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 16.

وتنتظر الحكومة تفسيرات من اتحاد كرة القدم الأوروغوياني بعد سلسلة الإصابات التي ألمّت بالمنتخب عقب مباراتين خاضهما في تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2022 في قطر.

واستشاط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني غضباً بعدما جاءت نتيجة فحص مهاجمه الوافد حديثا من برشلونة لويس سواريس إيجابية.



وغاب سواريس الثلاثاء عن مباراة البرازيل التي خسرها منتخب بلاده على أرضه صفر-2 في الجولة الرابعة.

وانتقد رئيس النادي الإسباني إنريكي سيريسو التراخي في الإجراءات المتخذة من الاتحاد الأوروغوياني.

وقال لإذاعة “كادينا سير” الخميس “لم يتم فحصهم”، في إسبانيا “لا يستحم اللاعبون (عقب المباريات).



نراقبهم قبل المباراة والتدريب وبعدهما”.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن رابطة الدوري تعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأكد مساعد مدرب منتخب أوروغواي سيلسو أوتيرو “لقد كنا حريصين، ولكننا لسنا بمنأى” عن العدوى.

كما طلب وزير الصحة في البلاد دانيال ساليناس توضيحات من الاتحاد “لمسؤوليته في احترام البروتوكولات”.

وأبدى ساليناس انزعاجه من صورة انتشرت على موقع تويتر السبت، تظهر تسعة لاعبين يتحلقون حول حفلة شواء، وثبتت إصابة خمسة منهم مذاك الحين.

وقال الوزير لصحافيين “كان هناك نوع من الاستلشاء”.

وكان المدافع ماتياس فينا أول لاعب ظهرت نتيجة اختباره إيجابية، بعد الفوز على كولومبيا 3-صفر في الجولة الثالثة الاسبوع الماضي.



وهو يلعب لنادي بالميراس البرازيلي الذي سجل 17 إصابة بالفيروس.

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