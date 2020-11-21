متى سينتهي المنخفض الجوي واسبابه؟

2020/11/21 | 16:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت الهيأة العامة للانواء الجوية، السبت، عن موعد انتهاء المنخفض الجوي الحالي واسباب حدوثه.

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