بالفيديو.. انقاذ شاب

2020/11/21 | 16:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انقذت القوات الامنية شابا يحمل مسدساً خلال محاولته الانتحار من أعلى جسر الصرافية في العاصمة بغداد.

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