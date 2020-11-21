سبب “آلهي” وآخر فني.. الامانة تكشف اسباب غرق العاصمة بغداد

2020/11/21 | 16:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت امانة العاصمة بغداد سبب غرق الشوارع في العاصمة بعد موجة الامطار التي شهدتها منذ فجر اليوم السبت.

وذكر بيان صدر عن أمانة العاصمة بغداد، تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “كمية الامطار التي هطلت في العاصمة بغداد بلغت (٧٧.٣) ملم حسب الانواء الجوية وبشدة مطرية مركزة بوقت محدد في حين تبلغ الطاقة التصميمية لشبكة التصريف ببغداد (٢٤.٥) ملم الأمر الذي اثر على بعض المناطق وسبب تأخر تصريف المياه عنها”.

وأضاف أن “أمين بغداد ووكلاء الامانة والمديرين العامين اشرفو ميدانياً على حملة تصريف مياه الامطار وتوجيه الجهد الخدمي للاستنفار في مواقع تجمع المياه”.

وأشار إلى أن “عطل في التيار الكهربائي تسبب بتوقف بعض محطات التصريف عن العمل بطاقتها القصوى وجار العمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لاصلاحها واعادتها للعمل بكامل طاقتها”، لافتاً إلى أن “هناك متابعة واشراف مستمرين من مكتب رئيس الوزراء لجهود امانة بغداد والايعاز الى وزارات وجهات اخرى لاسناد عمل الامانة”.

وتابع البيان أن “وزارت الدفاع والداخلية وعمليات بغداد في حالة انذار قصوى لاسناد جهود امانة بغداد”.

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