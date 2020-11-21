بالوثيقة.. نائبة تخاطب وزير التعليم بشأن قبولات مجموعة من المعلمين والمعلمات

2020/11/21 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدمت النائبة عن كتلة صادقون البرلمانية رشا الحاتمي طلب الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مجموعة من المعلمين والمعلمات من جميع الاختصاصات حول قبولهم لنيل شهادة البكالوريوس.

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