إعدام العراق العظيم نووياً - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/21 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي قلما تجد في تلافيف الإعلام العربي أو العالمي المتسيد أي دراسة تتناول التأثير على المستوى الخلوي في جسم الإنسان جرّاء ما تعرّض له العراقيون من مئات آلاف أطنان اليورانيوم المنضّب الذي ألقي على العراق في حربي الخليج الأولى والثانية، وهو ما كان سكبه في أرض العراق الجريح الخيار الأجدى اقتصادياً للحكومة الأمريكية بدل أن تتكلف باهظاً لدفن نفاياتها النووية في أراضيها وهو ما يتطلب إجراءات أمان وسلامة مكلفة ......





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