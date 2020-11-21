الملك سلمان: علينا معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة كورونا

2020/11/21 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين في الرياض، اليوم السبت، أن على المجتمع الدولي معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة كورونا.وقال الملك سلمان، اليوم، "علينا في …

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