الاعلان عن موعد انتهاء الامطار في بغداد ومعظم المحافظات (خريطة)

2020/11/21 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميدي ان ار تي

تشير توقعات الطقس، السبت، الى انتهاء فرص الامطار في بغداد واغلب المحافظات خلال بداية الليل.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (21 تشرين الثاني 2020)، انه "حسب التوقعات تنتهي فرص الامطار في اغلب المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال بداية الليل وتستمر لوقت متأخر في بعض مناطق البصرة وواسط وميسان وشمال شرق البلاد".

واضاف، ان "الاجواء ستستقر غدا مع برودة نسبية".

واوضح، ان "التحذيرات مازالت مستمرة لمناطق ديالى وشرق واسط، من غزارة الامطار، ومن السيول القادمة من جهة الهضبة الايرانية".

ا.ح

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