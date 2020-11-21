نائب: بغداد لم تحدد توقيت ارسال الـ320 مليار دينار الى الاقليم

2020/11/21 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة الاتحادية خلال الاسبوع المنصرم عملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين اول المنصرم، فيما اشار عضو في لجنة المالية النيابية الى ان الحكومة الاتحادية لم تحدد موعدا لارسال مبالغ رواتب موظفي الاقليم والبالغة 320 مليار دينار.

النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت: ان الحكومة الاتحادية باشرت بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول المنصرم بعد مصادقة مجلس النواب على قانون العجز المالي، لافتا الى ان عدد قليل من الوزارات لم تستلم رواتبها بعد.

وحول ارسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 320 مليار دينار كرواتب للموظفي اقليم كوردستان، اضاف ميرزا: ان الجهود مستمرة لارسال المبلغ خلال اقرب وقت، مشيرا الى الحكومة الاتحادية لم تحدد توقيت ارسالها.

يأتي هذا في الوقت الذي وزعت فيه حكومة اقليم كوردستان رواتب موظفيها منذ 40 يوما، اذ اعلن المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل ان الحكومة لن تستطيع توزيع رواتب الموظفين اذا لم يصل مبلغ الـ 320 مليار دينار من بغداد.

PUKmedia خاص‌

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