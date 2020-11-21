واع توثق الجهود المبذولة في تصريف مياه الامطار من شوارع العاصمة

2020/11/21 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

وثقت وكالة الانباء العراقية (واع) الجهود التي تقوم بها امانة بغداد والجهات الساندة لها في تصريف مياه الامطار من شوارع العاصمة.

و أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توجيهاً عاجلاً إلى ثماني وزارات وجهات أمنية وخدمية للمشاركة في جهود سحب مياه الأمطار بعد غرق أغلب شوارع العاصمة.

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