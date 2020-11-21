العاهل السعودي يفتتح قمة العشرين ويدعو لدعم الدول النامية

2020/11/21 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت، في افتتاح قمة العشرين، إن بلاده قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق أقساط ومدفوعات الديون.

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