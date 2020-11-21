2020/11/21 | 17:04 - المصدر: سفن سكاي

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مراسلنا/مرتضى ناصر /طهران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت عن دخول ايران الموجة الثالثة من تفشي جائحة كورونا .

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن ايران دخلت في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة اغلاق المحال التي بدت معضمها خاوية ومغلقة اليوم ، ووضع قيود امام التنقل بين المدن، مضيفاً: هدفنا الرئيسي من هذا الاغلاق هو السيطرة على انتقال الفيروس والتعرف على المصابين بشكل أسرع للمعالجة دون الحاجة إلى دخول اي مستشفى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: دخلنا الموجة الثالثة من جائحة كورونا 7 SKY TV.

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