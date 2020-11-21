2020/11/21 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهمية استيعاب الطلبه في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة تسهم في احتضان الالاف من الطلبة المتقدمين للدراسات العليا

النائب الاول لرئـيـس محلس النواب : يوجد ارباك في عمل الملحقيات الثقافية خارج العراق واجراءاتها المعقدة في تعاملها مع ابناءنا الطلبة الدارسين في الخارج

النائب الاول لرئـيـس محلس النواب الاستاذ حسن كريم الكعبي :

نتحفظ على كلام الناطق بأسم وزارة التعليم بخصوص قانون معادلة الشهادات

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