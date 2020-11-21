بالتفاصيل.. {الفرات نيوز} تكشف الحالة الجوية لاسبوع ومحافظتين مهددتان بالسيول

2020/11/21 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، الحالية الجوية حتى الاسبوع المقبل، وان السيول تهدد محافظتين.

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