قوة هولندية تتجه إلى إقليم كردستان العراق لحماية مطار أربيل

القوات الهولندية تعمل ضمن التحالف الدولي (صافين حامد/فرانس برس)من المنتظر أن تصل إلى إقليم كردستان العراق قريبا قوة هولندية مكونة من 150 جنديا للمساهمة في حماية مطار أربيل الدولي، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة بتقليص قواتها في العراق. وقالت وزارة الدفاع الهولندية إنها سترسل 150 جنديا إلى إقليم كردستان العراق للمساعدة في حماية أمن مطار أربيل، موضحة في بيان نقلته وسائل إعلام كردية أنه "بعد تدريب القوات المسلحة الكردية، تتحول مهمة التحالف الدولي ضد داعش إلى تقديم المشورة للسلطات في إقليم كردستان". ولفتت إلى أن هذه المهمة ستكون بقيادة هولندا ابتداءً من العام المقبل، مرجحة أن يغادر أول جندي هولندي إلى إقليم كردستان العراق في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكدة أن القوات الهولندية ستعمل إلى جانب القوات الأميركية على حماية الأفراد والمعدات في مطار أربيل ضمن التحالف الدولي. ولفتت وزارة الدفاع الهولندية إلى أن التحالف الدولي يعمل من أجل اعتماد العراق على نفسه في نهاية المطاف خلال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. وجاء القرار الهولندي بإرسال قوة إلى كردستان العراق بعد أكثر من أسبوع على لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بنظيره الهولندي مارك روته في لاهاي.



وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعهد رئيس الوزراء الهولندي بمواصلة دعم إقليم كردستان العراق وقوات البشمركة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والزراعية في الإقليم الواقع شمالي العراق.

The Netherlands and the Kurdish Autonomous Region of Iraq have a good working relationship in many areas.



In my meeting with Prime Minister Barzani just now, we discussed topics such as security in the region, migration and stepping up bilateral cooperation in agriculture.



pic.twitter.com/mPaHpDg5lH

— Mark Rutte (@MinPres) November 9, 2020

مسؤول عسكري في كردستان العراق أكد لـ "العربي الجديد" أن التعاون مع هولندا وغيرها من الدول يندرج ضمن جهود التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش"، موضحا أن الأمن لم يتحقق بشكل كامل في العراق، وخصوصا في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، وأخرى تقع على حدود الإقليم مع بقية المحافظات العراقية. وسبق أن أكدت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، أن تنظيم "داعش" ما يزال يمثل مصدرا لعدم الاستقرار، موضحة أن التنظيم انخرط في حرب عصابات سرية في العراق وسورية. كما قالت بيليفيلد مطلع العام الحالي إن جميع الجنود الهولنديين الموجودين في محافظة أربيل بأمان.

ويتزامن حديث هولندا عن نيتها إرسال جنود إلى إقليم كردستان العراق مع بدء الولايات المتحدة الأميركية تخفيض عديد قواتها في العراق. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أمس الجمعة، أن دفعة من القوات الأميركية تتهيأ للانسحاب من العراق وفقا لاتفاق مع واشنطن، مبينا أن القوات الأميركية في العراق ليست قتالية، والموجود منها يقوم فقط بالدعم الجوي من خلال الضربات التي تستهدف بقايا تنظيم "داعش"، فضلا عن تقديم الاستشارة.

