2020/11/21 | 17:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اكد النائب الاول لرئـيـس محلس النواب حسن الكعبي ، اهمية استيعاب الطلبه في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة تسهم في احتضان الالاف من الطلبة المتقدمين للدراسات العليا .

وقال الكعبي ، ان ” اكثر من مليار دولار تُصرف من قبل طلبتنا الدارسين خارج البلد بسبب عدم استيعاب الجامعات لهم “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي ، ان الكعبي : اكثر من مليار دولار تُصرف من قبل طلبتنا الدارسين في الخارج بسبب عدم استيعاب الجامعات لهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي ، ان الكعبي : اكثر من مليار دولار تُصرف من قبل طلبتنا الدارسين في الخارج بسبب عدم استيعاب الجامعات لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).