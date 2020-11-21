الأزمة الاقتصادية تفجر نقاش الحلول في البرلمان: مقترح لـ”الاستثمار” بطلبة العراق يوفر مليار دولار

2020/11/21 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، الحكومة إلى منع خروج العملة الصعبة من العراق.

وقال النائب الأول لرئـيـس مجلس النواب، حسن الكعبي، خلال جلسة البرلمان اليوم السبت، إن “الوضع الاقتصادي في العراق يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها ومنها خروج العملة الصعبة من العراق”.

ودعا الكعبي إلى استيعاب الطلبة في الجامعات العراقية وعدم هدر الاموال خارج البلد، مبينًا أن “أكثر من مليار دولار تُصرف من قبل طلبتنا الاعزاء الدارسين خارج البلد بسبب عدم استيعاب الجامعات لهم”، مؤكدا على “اهمية استيعاب الطلبة في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة”.

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