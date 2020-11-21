رئاسة البرلمان : ارتباك في عمل الملحقيات الثقافية خارج العراق

2020/11/21 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكـدت رئاسة مجلس النواب وجود ارتباك في عمل الملحقيات الثقافية خارج العراق ،واجراءاتها المعقدة في تعاملها مع الطلبة الدارسين في الخارج .

واعلن النائب الاول لرئـيـس البرلمان حسن الكعبي ، التحفظ على تصريحات الناطق بأسم وزارة التعليم العالي بشان قانون معادلة الشهادات .

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