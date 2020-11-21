2020/11/21 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نشرت هيئة الانواء الجوية في وزارة النقل، اليوم السبت، تقريرا حول حالة الطقس والامطار التي سقطت اليوم.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “أمطار اليوم ناجمة عن اندماج منخفضين”، مشيراً ان “الأمطار المتساقطة في بغداد خلال 3 ساعات الماضية بلغت 67.7 ملم”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تنشر تقريرا حول الامطار التي سقطت اليوم المركز الخبري الوطني.

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