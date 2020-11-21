2020/11/21 | 17:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: طالب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بضرورة تهيئة الظروف لوصول لقاحات كورونا بتكلفةٍ ميسرة لكافة الشعوب.وقال الملك سلمان في كلمته الاقتتاحية لقمة مجموعة العشرين، اليوم السبت: "نستبشر بالتقدم المحرز في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان يطالب بتهيئة الظروف لوصول لقاحات كورونا بتكلفة ميسرة لكافة الشعوب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك سلمان يطالب بتهيئة الظروف لوصول لقاحات كورونا بتكلفة ميسرة لكافة الشعوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).