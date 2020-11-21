الانواء الجوية توضح بشأن كمية الأمطار الساقطة وتحدد مناطق الغزارة المقبلة

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، السبت، ان كمية الأمطار التي سقطت على بغداد من الساعة الـ9 صباحا لهذا اليوم ولغاية الساعة الـ12 ظهرا كانت 72,8 ملم.

جاء ذلك في تقرير للهيئة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، وأوضحت ان غزارة الامطار في الساعات المقبلة ستتركز في شرق بغداد تحديدا في زرباطية وكلار والعزيزية وديالى الحي وخانقين.

وفيما يلي نص التقرير:-

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