بتوجيه عاجل من الكاظمي.. استنفار خدمي وأمني في بغداد لمواجهة الأمطار

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، توجيها عاجلا باستنفار المؤسسات الخدمية والأمنية، لدعم جهد أمانة بغداد لمواجهة اختناقات تصريف مياه الأمطار.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، انها تتابع مع الجهات ذات العلاقة دعم جهد أمانة بغداد لتصريف المياه، تنفيذا لما جاء بتوجيه عاجل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باستنفار المؤسسات الخدمية والأمنية، لدعم جهد أمانة بغداد لمواجهة اختناقات تصريف مياه الأمطار.

وأضاف البيان، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء باشرت بتنسيق العمل مع الجهات المذكورة، لتقديم الدعم اللازم، عن طريق توفير الجهد البشري والآليات، وبإشراف ميداني مباشر من قبل أمين بغداد".

وتابع، ان "أمانة بغداد، تواصل وبجهد استثنائي، التنسيق مع الجهات الساندة، لتصريف مياه الأمطار في مناطق وأحياء العاصمة بغداد، والاستمرار بتشغيل المحطات بطاقتها الاستيعابية القصوى، لتصريف كميات مياه الأمطار المتساقطة، التي فاقت الطاقة الاستيعابية لمحطات تصريف المياه، حيث أشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن الكمية المتساقطة على مناطق بغداد، فاقت الـ (70ملم)".

واختتم البيان بالقول: "وشارك في هذا الجهد الخدمي، وزارات الدفاع والداخلية والاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية، إضافة إلى قيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب".

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