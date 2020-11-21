بعد أمطار اليوم الغزيرة.. بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، السبت 21-11-2020، إنها تتابع مع الجهات ذات العلاقة دعم جهد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار

وقالت الأمانة في بيان إنه "تنفيذاً لما جاء بتوجيه عاجل من رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، باستنفار المؤسسات الخدمية والأمنية، لدعم جهد أمانة بغداد لمواجهة اختناقات تصريف المياه ، باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتنسيق العمل مع الجهات المذكورة، لتقديم الدعم اللازم، عن طريق توفير الجهد البشري والآليات، وبإشراف ميداني مباشر من قبل أمين بغداد".

واضافت إن "أمانة بغداد وبجهد استثنائي، التنسيق مع الجهات الساندة، لتصريف مياه الأمطار في مناطق وأحياء العاصمة بغداد، والاستمرار بتشغيل المحطات بطاقتها الاستيعابية القصوى، لتصريف كميات مياه الأمطار المتساقطة، التي فاقت الطاقة الاستيعابية لمحطات تصريف المياه، حيث أشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن الكمية المتساقطة على مناطق بغداد، فاقت الـ (70ملم) ".وتابعته إنه "شارك في هذا الجهدالخدمي ، وزارات الدفاع والداخلية والاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية، إضافة إلى قيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق اليوم ،أكد أمين بغداد علاء معن ، السبت 21-11-2020، أن القدرة التصميمية المحدودة للعاصمة هي من تسبب بغرق العاصمة اليوم.وقال معن للتلفزيون الرسمي إن "الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء والشدة المطرية عالية ونحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه".ولفت الى ان "الأنواء الجوية أبلغتنا بتساقط الأمطار خلال الأربعة أيام المقبلة" لافتا الى "نسبة الأمطار بلغت 72.8 فيما تبلغ الطاقة التصميمية للعاصمة 24.5".وأكد امين بغداد إن "محطة القدس تعمل بشكل جيد على تصريف المياه".وأظهر صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مناطق شرقي وغربي العاصمة وهي تغرق بعد أولى زخات المطر، مع تحذير هيأة الأنواء الجوية من قدوم سيول إلى الأراضي العراقية.وشهدت مناطق العاصمة بغداد، امطاراً غزيرة، لتنتشر بعد ذلك صور غرق الشوارع بمياه الامطار، وحدوث شلل في حركة السير، في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية من مناطق العاصمة.وحدد المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، موعد انتهاء موجة الأمطار التي تضرب البلاد حاليا.وقال عطية في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "التصعيد الرطب وتقابل الرياح مختلفة الصفات على طول خط الجبهه الباردة شكل سحباَ ركامية رعدية على طول الخط الفاصل، وبحسب التوقعات تنتهي فرص الامطار في اغلب المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال بداية الليل".واضاف أن "الأمطار ستستمر لوقت متأخر في بعض مناطق البصرة وواسط وميسان وشمال شرق البلاد".وتابع عطية أن "الاجواء ستستقر غدا مع برودة نسبية"، لافتا إلى أن "التحذيرات ما زالت مستمرة لمناطق ديالى وشرق واسط ، من غزارة الامطار، ومن السيول القادمة من جهة الهضبة الإيرانية".

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