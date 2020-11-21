البرلمان يؤكد وجود ارتباك في عمل الملحقيات الثقافية خارج العراق

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكـد مجلس النواب وجود ارتباك في عمل الملحقيات الثقافية خارج العراق ،واجراءاتها المعقدة في تعاملها مع الطلبة الدارسين في الخارج .واعلن النائب الاول لرئـيـس البرلمان حسن الكعبي ، التحفظ على تصريحات الناطق بأسم وزارة التعليم العالي بشان قانون معادلة الشهادات ./انتهى5

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