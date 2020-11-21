امانة مجلس الوزراء تتابع مع الجهات ذات العلاقة دعم جهد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، انها تتابع مع الجهات ذات العلاقة دعم جهد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار.وقالت الأمانة في بيان انه "تنفيذاً لما جاء بتوجيه عاجل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باستنفار المؤسسات الخدمية والأمنية، لدعم جهد أمانة بغداد لمواجهة اختناقات تصريف المياه، باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتنسيق العمل مع هذه الجهات ، لتقديم الدعم اللازم، عن طريق توفير الجهد البشري والآليات، وبإشراف ميداني مباشر من قبل أمين بغداد".واضافت ان " أمانة بغداد تواصل ، وبجهد استثنائي، التنسيق مع الجهات الساندة، لتصريف مياه الأمطار في مناطق وأحياء العاصمة بغداد، والاستمرار بتشغيل المحطات بطاقتها الاستيعابية القصوى، لتصريف كميات مياه الأمطار المتساقطة، التي فاقت الطاقة الاستيعابية لمحطات تصريف المياه، حيث أشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي"، الى ان "الكمية المتساقطة على مناطق بغداد، فاقت الـ (٧٠ملم)".وتابعت انه "شارك في هذا الجهدالخدمي ، وزارات الدفاع والداخلية والاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية، إضافة إلى قيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب"./انتهى2

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