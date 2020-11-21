تراجع اعداد الاصابات بكورونا في العراق لليوم


تراجع اعداد الاصابات بكورونا في العراق لليوم
2020/11/21 | 17:28 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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