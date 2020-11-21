الامن العراقي يضبط صواريخ واسلحة مهربة على الحدود

2020/11/21 | 17:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم السبت ،ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الحدود الفاصلة مع إحدى دول الجوار....

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