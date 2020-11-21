حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 533 ألفًا

2020/11/21 | 17:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة البيئة، السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة في جدول بياني حصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، "42 حالة وفاةً و1786 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 19883 فحصًا اليوم"، مبينة أن "عدد حالات الشفاء بلغ 2646".

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