2020/11/21 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني فريق نفط البصرة من الغيابات في مواجهة الكهرباء، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وقال المدرب المساعد لنفط البصرة، علاء نيروز، في تصريحات لكووورة “الفريق يفقد خدمات الثلاثي حسين جواد ووسام مالك وعبد الله محسن بسبب الإصابة”.

وأضاف “الجهد البدني الذي تعرض له لاعبو الفريق، بدأ في الظهور”.

وأشار إلى أن نفط البصرة في حالة معنوية جيدة رغم الغيابات، واستعد بشكل مثالي لمباراة الغد.

وشدد “نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية بعد التأهل لثمن نهائي كأس العراق.



الأجواء الممطرة ستؤثر بالسلب على الملاعب غير الدولية، ومن بينها ملعب التاجي”.

يشار إلى أن نفط البصرة جمع نقطتين فقط من الجولات الثلاث الماضية بالدوري المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة يعاني من الغيابات أمام الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة يعاني من الغيابات أمام الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).