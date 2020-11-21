الاستخبارات: اعتقال مطلوبين وفق المادة 28 مخدرات

2020/11/21 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم السبت، عن القبض على مطلوبين وفق المادة 28 مخدرات.وذكر بيان للوكالة، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،انه “وردت معلومات بوجود أهداف مطلوبين وفق الماده ٢٨ مخدرات، حيث خرجت قوة من استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ وباشراف شعبة استخبارات وامن الفرقة العاشرة، تم إلقاء […]

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