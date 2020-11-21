2020/11/21 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني، يوم السبت، ان العاصمة الاتحادية بغداد عاشت رعباً نفسياً وامنياً مساء الثلاثاء المنصرم، فيما دعت وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الحذر مِن نقل الأخبار غير الدقيقة.

الخلية وخلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، قالت: تستمر بعض الوكالات المشبوهة بالتبرير للهجمات التي تحصل في المناطق السكنية والعامة والمقار الأمنية، ظنا منها أنها قادرة على تضليل الرأي العام باكاذيبهم.

وأضافت: ان بغداد عاشت رعباً نفسياً وامنياً مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني 2020 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث تساقطت مقذوفات على مناطق سكنية وعامة في (( ساحة الإحتفالات، ومقر الأمن الوطني، ومديرية التخطيط، وآمرية صنف الحاسبات الالكترونية في مجمع الحارثية، وشارع الزيتون / الزوراء، ومدينة الطب، ومنطقة المنصور )) وأدى سقوط هذه المقذوفات الى استشهاد فتاة وجرح خمسة مدنيين وتهشم زجاج وأضرار في مبنى آمرية الحاسبات والمباني القريبة منها وترويع المواطنين الأبرياء، والإستهانة بدماء الناس ومصالحهم بعيداً عن كل القيم السماوية الشرعية والإلتزامات الوطنية والأخلاقية.



لتظهر علينا وكالة خبرية تشكك باستشهاد الفتاة الفقيدة، والجرحى الابرياء.

واعربت الخلية، خلال بيانها، عن الاستغراب من الإصرار على الإستخفاف بالرأي العام وتبرير الجرائم والإستهتار بدماء وأرواح المواطنين وترويج الأكاذيب، مؤكدة أن استشهاد الفتاة الفقيدة وجرح المواطنين الخمسة كان نتيجة ذلك الفعل الإجرامي بإطلاق المقذوفات بشكل عشوائي على المناطق السكنية والعامة مِن قبل هذه المجاميع الخارجة عن القانون، ونرفق التقارير الطبية لتشريح جثمان الشهيدة المثبت فيها سبب الإستشهاد.

واهابت الخلية، وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الحذر مِن نقل الأخبار غير الدقيقة، واعتماد المصدر الرسمي المخول بإصدار الأخبار الأمنية والعسكرية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الأمني‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: بغداد عاشت رعباً نفسياً وأمنياً الثلاثاء المنصرم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: بغداد عاشت رعباً نفسياً وأمنياً الثلاثاء المنصرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).