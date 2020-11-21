دياز يقود هجوم ريال مدريد ضد فياريال

2020/11/21 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة فياريال، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا في معقل الأخير “لا سيراميكا”.

وشهدت التشكيلة عدة تغييرات في ظل الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، وظهر المهاجم ماريانو دياز أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، كما عاد كارفاخال وفاران وهازارد بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي، مودريتش، كروس، أوديجارد، هازارد، فاسكيز، وماريانو دياز.

بينما تشكيلة فياريال جاءت كالآتي:

أسينخو، جاسبار، ألبيول، باو، باريخو، جيرارد، باكا، إيبورا، تريجيروس، جوميز، وبيدرازا.

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