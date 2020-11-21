الأمطار تؤجل مباراة الكرخ ونفط الوسط

2020/11/21 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط، المقررة غدا الأحد، في ملعب الكرخ، لحساب الجولة الرابعة بالدوري العراقي.

وجاء قرار لجنة المسابقات على خلفية هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة بغداد، وتأثر ملعب الكرخ، وكذلك لوجود مباراة ثانية على الملعب تجمع النجف وضيفه الميناء.

وقال عضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، في تصريح لكووورة: “التأجيل جاء بعد طلب إدارة الكرخ؛ لأن ملعب النادي لا يتحمل مباراتين وفق الظروف الجوية”.

وأضاف: “الميناء متواجد في العاصمة بغداد منذ يومين، وارتأت اللجنة تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط”.

وأوضح أن اللجنة قررت أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الكرخ، مع إبقاء مباراة النجف والميناء في موعدها.

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