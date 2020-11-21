استهداف خط نقل الكهرباء الكيارة – سد الموصل

2020/11/21 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انفصل خط كهرباء سد الموصل- القيارة الغازية (400 ك.ف) بعد استهدافه بعمل تخريبي بالقرب من سيطرة العقرب قرب قرية المزملات.

وذكر اعلام وزارة الكهرباء – نينوى في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 تشرين الثاني 2020)، انه "بتاريخ 20 تشرين الثاني 2020 مساءا حدث إنفصال لخط سد الموصل - قيارة الغازية جهد 400 ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير قوائم البرج المرقم (376) مما ادى الى سقوطه وتضرر البرج المرقم (377) بالقرب من سيطرة العقرب وتحديدا في قرية المزملات".

واضاف، ان "إنفصال الخط المذكور ادى الى تحديد احمال المنظومة الكهربائية في عموم محافظة نينوى ومناطق القاطع الشمالي من محافظة صلاح الدين".

واوضح، انه "وعلى الفور وبمتابعة مباشرة من مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الشمالية، شرعت ملاكات الوزارة من فرق صيانة الخطوط في شبكة نقل كهرباء نينوى وبالتعاون مع شرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان الحادث، وباشرت العمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار وتسليك الخط لأعادته للخدمة بأسرع وقت".

وتابع، ان "وزارة الكهرباء تؤكد على ضرورة تعضيد جهودها من قبل المؤسسات العسكرية والامنية والاستخبارية فضلاً عن المواطنين الكرام للحد من العابثين بأمن بلدنا وبناه التحتية والخدمية.

ا.ح

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