الداخلية تعلن القبض على عصابة افتعلت صدامات بساحة اعتصام النجف قبل 9 أشهر

2020/11/21 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أحداث الخامس من شباط الإجرامية..وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة اعتدت على القوات الأمنية وافتعلت صدامات داخل ساحات اعتصام النجف الاشرف....................تنفيذا للتوجيهات والمتابعة المستمرة لوزير الداخلية السيد عثمان الغانمي تمكنت قوات الشرطة في قيادة شرطة النجف الاشرف وبعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر من القاء القبض على عصابة إجرامية استهدفت الأجهزة الأمنية واطلقت النار على المتظاهرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها المحافظة في شباط الماضي. وتمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت في حينها إلى سقوط شهداء وجرحى .واعترف الملقى القبض عليهم باستخدامهم المولوتوف والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومكتبة دار الحكمة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات داخل ساحات اعتصام النجف الأشرف مع هذه القوات لاشاعة الفوضى .ولا تزال إجراءات البحث والتحري قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل

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