المخابرات توقف محافظاً سابقاً فور وصوله للعراق قادماً من استراليا - عاجل

2020/11/21 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

كشف مصدر مطلع ، السبت 21-11-2020، عن اعتقال محافظ عراقي سابق بعد قدومه من رحلة خارجية إلى مطار النجف الدولي.وقال المصدر إن "جهاز المخابرات القى القبض على محافظ الديوانية السابق عمار المدني قادماً من استراليا برحلة قدمت من هناك مروراً بامارة دبي في الامارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق ، حصلت ( بغداد اليوم ) على معلومات سرية، تفيد بوجود حملات اعتقال لـ 27 شخصاً ممن تحوم حولهم شبهات فساد، بينهم مدراء عامون ونواب حاليون كانوا وزراء في الحكومات السابقة ووكلاء سابقون ورجال أعمال بارزون ومحافظون سابقون، بالإضافة إلى بعض الشخصيات ذات الصفات العسكرية والأمنية.

وقال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الشخصيات أُصدرت بحقهم أوامر قبض رسمية من قبل قاض خاص داخل اللجنة التحقيقية التي شكلها الكاظمي، وسيقوم بتنفيذها جهاز مكافحة الإرهاب".

وتزامنت هذه التطورات مع انتشار أنباء تقول إن هناك قائمة أكبر، تتضمن 50 اسماً من المسؤولين الكبار داخل المنظومة السياسية والأمنية.

ووجهت (بغداد اليوم) سؤالاً إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، بشأن أبرز الخطط التي وضعها الجهاز لتنفيذ حملة الاعتقالات أجاب قائلاً إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بعدم التصريح والكشف عن تفاصيل العملية لوسائل الإعلام، أو في ومواقع التواصل".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين بسرية تامة، وبخطط غير معلنة".

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