لجنة نيابية تقرر استضافة امين بغداد ومسؤوليها غدا الاحـد عن خطة ومعالجات الموسم الشتوي الحالي

2020/11/21 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت لجنة الخدمات والإعمار النيابية استضافة امين بغداد ووكليها ومسؤولي الجهات القطاعية التابعة للأمانة للاستيضاح عن خطة ومعالجات الموسم الشتوي الحالي، بعد الإخفاق الذي رصدته اللجنة ميدانيا في بغداد صباح هذا اليوم بالتزامن مع هطول اولى زخات المطـر .واشار رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، في مؤتمر صحفي مشترك ، الى الجولة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم السبت بالتزامن مع غرق اغلب احياء بغداد بسبب هطول الأمطار .واضاف ان " الجهود المبذولة من قبل إمانة العاصمة بغداد ليست بمستوى الطموح "، مؤكدا ضرورة التنسيق وصب الجهد الحكومي من قبل وزارة الإعمار والإسكان ، والوزارات القطاعية ذات العلاقة ، والهيئات العسكرية سيما هيئة الحشد الشعبي والجهد الهندسي لقيادة العمليات للمساهمة بدعم أمانة العاصمة لمعالجة ارتفاع مناسيب المياه في بغداد وغرق اغلب مناطقها المكتظة بالسكان ./انتهى5

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